Филонова Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филонов Семен

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно