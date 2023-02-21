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Есакова Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Есаков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Есаков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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