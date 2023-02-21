Есакова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Есаков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно