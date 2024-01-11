Саберова (Фейзуллина) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1916
Дата смерти22.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1916
Отец: Фейзуллин Хайрулла
Мать: Фейзулина Хатимǝ
Бракосочетание
Около 1934
Муж: Сабиров Фейзрахман
Малое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1938
Сын: Саберов Мухаррям
Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман
Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
06.09.1960
Малое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наҗия
Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Рǝшит
Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Малое Рыбушкино, Россия