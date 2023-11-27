Пашков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1966

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Пашкова Галина Константиновна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкова Галина Константиновна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Галина Константиновна

Смерть
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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