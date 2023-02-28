Захарова Марья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Марья Степановна

Захарова Марья Степановна

avatar

Место рождения

деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750

Сын: Захаров Игнат Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Захаров Сидор Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Пётр Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close