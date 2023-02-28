Захарова Марья Степановна
Место рождениядеревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно