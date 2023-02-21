Борисов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Борисов Николай Иванович

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

д. Стрельниково, Орловская область
д. Стрельниково, Орловская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Борисов Нестор

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

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