Шлангман Сруль Хаимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлангман Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна
На надгробии год 1896, в карточке эвакуированного на сайте http://evacuation.spbarchives.ru - 1894.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Якобсон Эстер Израилевна
Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна
Бракосочетание
До 12.04.1899 ст.
Жена: Шлангман Тауба Хаимовна
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.
Сын: Шлангман Шлема Израилевич
Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.
Сын: Шлангман Моисей Израилевич
Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна
Дата и место рождения указаны по сведениям из личного дела студента (удостоверения). В автобиографии указана дата 13.05.1905 и город Иркутск.
Смерть
1912
Год смерти взят из автобиографии Моисея Израилевича Шлангмана (архивы Санкт-Петербурга, Р-3295 21-4 8096 Личное дело студента)