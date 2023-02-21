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Шлангман Сруль Хаимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлангман Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шлангман Лев Израилевич

Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна

Борисов, Борисовский район, Минская область
На надгробии год 1896, в карточке эвакуированного на сайте http://evacuation.spbarchives.ru - 1894.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Якобсон Эстер Израилевна

Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна

Бракосочетание
До 12.04.1899 ст.

Жена: Шлангман Тауба Хаимовна

Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.

Сын: Шлангман Шлема Израилевич

Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.

Сын: Шлангман Моисей Израилевич

Мать ребёнка: Шлангман Тауба Хаимовна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Дата и место рождения указаны по сведениям из личного дела студента (удостоверения). В автобиографии указана дата 13.05.1905 и город Иркутск.
Смерть
1912
Год смерти взят из автобиографии Моисея Израилевича Шлангмана (архивы Санкт-Петербурга, Р-3295 21-4 8096 Личное дело студента)
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