Саидова Муина Абдуллоевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Саидов Абдулло Юсупович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуршид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жамшид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хосият
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уктам
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лола
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно