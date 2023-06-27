Саидова Муина Абдуллоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саидова Муина Абдуллоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Саидов Абдулло Юсупович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуршид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жамшид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хосият

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уктам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лола

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно