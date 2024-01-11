Мерлин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерлин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1975

Жена: Мерлина Тамара Карагуловна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерлина Тамара Карагуловна Николаевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерлина Тамара Карагуловна Николаевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
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