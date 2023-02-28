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Буевич Анатолий

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Место рождения

Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

22.10.1920

Дата смерти

23.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Смерть
23.08.1944
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Flossenbürg Memorial), Gedächtnisallee 5, D-92696 Flossenbürg, Germany.
Анатолий Буевич родился 22.10.1920 в Рогнедино, г. 29.05.1944 переведен из концлагеря Гросс-Розен (заключенный № 31660) в подлагерь Флоссенбюрг Лейтмериц/Терезиенштадт, куда прибыл 31.05.1944 и зареги... Показать все
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