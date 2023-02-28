Буевич Анатолий
Место рождения
Дата рождения22.10.1920
Дата смерти23.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.08.1944
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Flossenbürg Memorial), Gedächtnisallee 5, D-92696 Flossenbürg, Germany.
Анатолий Буевич родился 22.10.1920 в Рогнедино, г. 29.05.1944 переведен из концлагеря Гросс-Розен (заключенный № 31660) в подлагерь Флоссенбюрг Лейтмериц/Терезиенштадт, куда прибыл 31.05.1944 и зареги... Показать все