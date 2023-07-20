Ахмылина Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775 или 1773
Дочь: Вторушина Степанида Прокопиевна
Отец ребёнка: Ахмылин Прокопий Андреевич
Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Ахмылин Прокопий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно