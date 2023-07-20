Ахмылина Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775 или 1773

Дочь: Вторушина Степанида Прокопиевна

Отец ребёнка: Ахмылин Прокопий Андреевич

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ахмылин Иван Прокопиевич

Отец ребёнка: Ахмылин Прокопий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Прокопий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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