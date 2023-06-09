Борисов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шибчева Филицата Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1978

Дочь: Тютенкова Борисова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Борисова Шибчева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Потапова Анастасия Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Попадюк Алла Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно