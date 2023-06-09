Борисов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1978
Дочь: Тютенкова Борисова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Борисова Шибчева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Потапова Анастасия Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Попадюк Алла Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно