Маковецкая Стефанида Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1904
Сын: Маковецкий Николай Михайлович
Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Петр Михайлович
Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович
Смерть
1915