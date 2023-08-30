Маковецкая Стефанида Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковецкая Стефанида Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Маковецкий Николай Михайлович

Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Петр Михайлович

Отец ребёнка: Маковецкий Михаил Атонович

Смерть
1915
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