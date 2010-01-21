Щербакова (Микова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Микова) Галина Владимировна

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Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

06.03.1954

Дата смерти

21.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954

Отец: не указан

Мать: Микова Вера Васильевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1975

Сын: Щербаков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович

Новые Зори, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.09.1987

Дочь: Щербакова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Владимир Иванович

Смерть
21.01.2010