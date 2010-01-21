Щербакова (Микова) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.03.1954
Дата смерти21.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954
Отец: не указан
Мать: Микова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1975
Сын: Щербаков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович
Новые Зори, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.09.1987
Дочь: Щербакова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович
Заринск, город Заринск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2010