Зотова (Чернягова) Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1935
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
24.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Алексей Васильевич
Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.05.1932
Отец ребёнка: Зотов Алексей Васильевич
Смерть
1935