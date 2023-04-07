Зотова (Чернягова) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Чернягова) Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Чернягов Афанасий Федотович

Мать: Чернягова Ульяна Степановна

Бракосочетание
1928

Муж: Зотов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Алексей Васильевич

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.05.1932

Сын: Зотов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Зотов Алексей Васильевич

Смерть
1935