Панина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Александра

Место рождения

Лотошино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лотошино
Рождение ребёнка
Около 10.11.1902

Дочь: Пирогова Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич

Лотошино
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Кузнецова Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Егор Максимович

Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкова Валентина

Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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