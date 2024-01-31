Панина Александра
Место рожденияЛотошино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лотошино
Рождение ребёнка
Около 10.11.1902
Дочь: Пирогова Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич
Лотошино
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Кузнецова Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкова Валентина
Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Панин Максим Климентьевич
Смерть
Неизвестно