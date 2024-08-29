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Пряхина Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: (Пряхина) Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Пряхин Прокопий (Прокофей) Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Пряхина) Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1754 или 1755 ст.

Сын: Пряхин Макар Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Пряхин Илья Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Упоминание
1793 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
деревня Исповедная роспись: 67 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.877об двор № 3
Смерть
Неизвестно

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