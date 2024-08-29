Пряхина Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: (Пряхина) Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Пряхин Прокопий (Прокофей) Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Пряхина) Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Рождение ребёнка
1754 или 1755 ст.
Сын: Пряхин Макар Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Отец ребёнка: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Упоминание
1793 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
деревня Исповедная роспись: 67 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.877об двор № 3
Смерть
Неизвестно