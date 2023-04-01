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Кочкина Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1952

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1952

Отец: Кочкин Дмитрий Васильевич

Мать: не указана