Чижов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1811
Дата смерти26.11.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1811 по 1823
Место жительства
С 1823 по 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1850 по 1857
с. Триполье, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1857 по 1877
Смерть
26.11.1877