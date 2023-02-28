Чижов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

11.03.1811

Дата смерти

26.11.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1811 по 1823
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1823 по 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1850 по 1857
с. Триполье, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1857 по 1877
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.11.1877
Москва, город федерального значения Москва
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