Гритчин Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Гритчин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Гритчин Трифон Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Гритчин Самуил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1840