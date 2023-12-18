Гритчин Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГритчин Дмитрий Яковлевич

Гритчин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1840

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Гритчин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Гритчин Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Гритчин Трифон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Гритчин Самуил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close