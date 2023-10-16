Литвинова Графена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинова Графена Ивановна

Литвинова Графена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Ефимович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Степан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Степан Ефимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close