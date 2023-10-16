Литвинова Графена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно