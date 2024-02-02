Каупонен Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каупонен Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Каупонен Иван

Мать: Каупонен Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спяльс Ида

Отец ребёнка: Спяльс Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спяльс Хилма

Отец ребёнка: Спяльс Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спяльс Иван Андреевич

Отец ребёнка: Спяльс Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спяльс Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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