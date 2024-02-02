Каупонен Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Каупонен Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спяльс Ида
Отец ребёнка: Спяльс Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спяльс Хилма
Отец ребёнка: Спяльс Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спяльс Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно