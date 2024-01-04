Саранцева (Саранцева) Клавдия
Место рождения
Дата рождения01.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939
Отец: Саранцев Михаил
Мать: Саранцева Ксения
Бракосочетание
08.08.1959
Муж: Потоскуев Владимир
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Александровское гор. бюро ЗАГС запись 08.08.1959 №140
Рождение ребёнка
10.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потоскуев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потоскуев Владимир
Смерть
Неизвестно