Саранцева (Саранцева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранцева (Саранцева) Клавдия

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Место рождения

Юлово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939

Отец: Саранцев Михаил

Мать: Саранцева Ксения

Юлово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.08.1959

Муж: Потоскуев Владимир

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Александровское гор. бюро ЗАГС запись 08.08.1959 №140
Рождение ребёнка
10.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потоскуев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потоскуев Владимир

Смерть
Неизвестно
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