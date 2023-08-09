Баранов Виталий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Виталий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1934

Дата смерти

14.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1958

Дочь: Шебалина Вера Витальевна

Мать ребёнка: Баранова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
01.04.1960

Сын: Баранов Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Баранова Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Зоя Григорьевна

Смерть
14.08.1984
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