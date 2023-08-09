Баранов Виталий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1934
Дата смерти14.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1958
Дочь: Шебалина Вера Витальевна
Мать ребёнка: Баранова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1960
Сын: Баранов Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Баранова Зоя Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Зоя Григорьевна
Смерть
14.08.1984