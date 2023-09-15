Максимов Федотов Прохор Филиппов Андреев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Максимов Федотов Филип Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Прохорова
Мать ребёнка: Максимов Федотов Наталья Афанасьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мелания Прохорова
Мать ребёнка: Максимов Федотов Наталья Афанасьева
Смерть
До 1825