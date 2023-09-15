Максимов Федотов Прохор Филиппов Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Федотов Прохор Филиппов Андреев

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Максимов Федотов Филип Андреев

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Прохорова

Мать ребёнка: Максимов Федотов Наталья Афанасьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мелания Прохорова

Мать ребёнка: Максимов Федотов Наталья Афанасьева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1825
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