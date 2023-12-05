Каминская Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лешеткина Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Баянова Боянова Варвара Артемьевна
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Каминский Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Каминский Георгий Артемьевич
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.
Дочь: Григорьева Евгения Артемьевна
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Каминский Петр Артемьевич
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно