Каминская Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лешеткина Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Баянова Боянова Варвара Артемьевна

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Каминский Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Каминский Георгий Артемьевич

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.

Дочь: Григорьева Евгения Артемьевна

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Каминский Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Каминский Артемий Федорович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каминский Артемий Федорович

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