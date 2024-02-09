Рукосуева (Брюханова) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1777
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Брюханов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777