Рукосуева (Брюханова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева (Брюханова) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1731

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Брюханов Тимофей

Мать: не указана

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Рукосуев Антип Иванович

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Рукосуев Аггей Иванович

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рукосуев Данил Иванович

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Иван Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1777
Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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