Горюнова Фекла Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнова Фекла Даниловна

Горюнова Фекла Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: Горюнова Авдотья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close