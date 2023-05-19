Андрианова Матрена Ефимова
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ефим Никитин
Мать: Наталья Ефимова
Место жительства
1782
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Бракосочетание
До 1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Андрианов Трофим Ильин
Смерть
После 1801
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)