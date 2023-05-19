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Андрианова Матрена Ефимова

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ефим Никитин

Мать: Наталья Ефимова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Бракосочетание
До 1795

Муж: Андрианов Трофим Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Андрианов Конон Трофимов

Отец ребёнка: Андрианов Трофим Ильин

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1801
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)