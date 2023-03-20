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Воробьев Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: Воробьев Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Воробьев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Воробьев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.1932

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1938

Сын: Воробьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
17.10.?

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно