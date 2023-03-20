Воробьев Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец: Воробьев Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воробьев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1932
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1938
Сын: Воробьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
17.10.?
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно