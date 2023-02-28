Козлов Никита Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Никита Иоаннов

Козлов Никита Иоаннов

avatar

Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Козлов Иоанн Иродионов

Мать: Козлова Анисья Иосифова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козлов Аверкий Никитин

Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Козлов Зот Никитин

Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Козлов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Козлов Михаил Никитин

Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван Никитин

Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Устинья Павлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close