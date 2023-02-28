Козлов Никита Иоаннов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Козлов Иоанн Иродионов
Мать: Козлова Анисья Иосифова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Козлов Зот Никитин
Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Иван Никитин
Мать ребёнка: Козлова Устинья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Устинья Павлова
Смерть
Неизвестно