Рязанцева (Толстых) Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Толстых) Олимпиада Ивановна

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рязанцев Петр Степанов

Отец ребёнка: Рязанцов Степан Васильев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Рязанцев Иван Степанов

Отец ребёнка: Рязанцов Степан Васильев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рязанцев Василий Степанов

Отец ребёнка: Рязанцов Степан Васильев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Степан Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
До 1841