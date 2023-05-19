Рязанцева (Толстых) Олимпиада Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Рязанцов Степан Васильев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Рязанцов Степан Васильев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рязанцев Василий Степанов
Отец ребёнка: Рязанцов Степан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1841