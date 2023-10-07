Красноперова Зоя Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красноперов Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аля
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно