Красноперова Зоя Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперова Зоя Степановна

Красноперова Зоя Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красноперов Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аля

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close