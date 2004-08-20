Коломиец Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2004

Отец: Коломиец Александр Васильевич

Мать: Коломиец Людмила Владимировна

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