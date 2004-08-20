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Коломиец Иван Александрович
Коломиец Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Коломиец Александр Васильевич
1969 г.р.
Мать
Коломиец Людмила Владимировна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2004
Отец:
Коломиец Александр Васильевич
Мать:
Коломиец Людмила Владимировна
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