Белугин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.2013
Дочь: Белугина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна
Рождение ребёнка
14.11.2016
Дочь: Белугина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна
Рождение ребёнка
21.06.2022
Сын: Белугин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна
Рождение ребёнка
06.02.2024
Дочь: Беоугина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна