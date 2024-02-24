Белугин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белугин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белугин Александр Викторович

Мать: Белугина Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна

Рождение ребёнка
14.10.2013

Дочь: Белугина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна

Рождение ребёнка
14.11.2016

Дочь: Белугина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна

Рождение ребёнка
21.06.2022

Сын: Белугин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна

Рождение ребёнка
06.02.2024

Дочь: Беоугина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна

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