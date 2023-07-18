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(Вергунова) Людмила Анатольевна
(Вергунова) Людмила Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.1947
Пол
Женский
Отец
Вергунов Анатолий Константинович
1916 г.р.
Мать
Серякова (Вергунова) Елена Мефодьевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1947
Отец:
Вергунов Анатолий Константинович
Мать:
Серякова Елена Мефодьевна
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