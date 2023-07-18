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(Вергунова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1947

Отец: Вергунов Анатолий Константинович

Мать: Серякова Елена Мефодьевна

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