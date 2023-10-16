Колесников Прохор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Прохор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

04.12.1789

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Колесников Никифор

Мать: не указана

Смерть
04.12.1789
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