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Колесников Прохор Никифорович
Колесников Прохор Никифорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
04.12.1789
Пол
Мужской
Отец
Колесников Никифор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Колесников Никифор
Мать: не указана
Смерть
04.12.1789
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