Патрикеева Мавра Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева Мавра Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Патрикеев Евдоким Семенович

Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Патрикеев Василий Семенович

Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Семен Семенович

Смерть
Неизвестно
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