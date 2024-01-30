Патрикеева Мавра Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Патрикеев Евдоким Семенович
Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Патрикеев Василий Семенович
Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Патрикеев Семен Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно