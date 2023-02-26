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Юдин Геннадий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1987

Дочь: Кириллова Виктория Геннадьевна

Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
08.11.1991

Дочь: Лосевская Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
04.12.1992

Сын: Юдин Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
23.08.1994

Сын: Юдин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
26.05.1997

Сын: Юдин Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
14.07.2003

Дочь: Сопкова Алевтина Геннадьевна

Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна

Тацинская, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
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