Юдин Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1987
Дочь: Кириллова Виктория Геннадьевна
Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
08.11.1991
Дочь: Лосевская Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
04.12.1992
Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
23.08.1994
Сын: Юдин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
26.05.1997
Сын: Юдин Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
14.07.2003
Дочь: Сопкова Алевтина Геннадьевна
Мать ребёнка: Юдина Валентина Викторовна
Тацинская, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область