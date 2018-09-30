Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Место рождения

Костанай, Казахстан

Дата рождения

11.08.1957

Дата смерти

30.09.2018

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1957

Отец: Низамов Касим

Мать: Низамова (Алембаева) Кунжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Камзат

Рождение ребёнка
09.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Камзат

Рождение ребёнка
21.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Камзат

Смерть
30.09.2018
Похороны
Неизвестно

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