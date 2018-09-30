Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна
Место рожденияКостанай, Казахстан
Дата рождения11.08.1957
Дата смерти30.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1957
Отец: Низамов Касим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибраев Камзат
Рождение ребёнка
09.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибраев Камзат
Рождение ребёнка
21.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибраев Камзат
Смерть
30.09.2018
Похороны
Неизвестно