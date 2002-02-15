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Бадарчы Анита Андреевна
Бадарчы Анита Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.2002
Пол
Женский
Отец
Бадарчы Андрей Владимирович
1977 г.р.
Мать
Бадарчы Ольга Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2002
Отец:
Бадарчы Андрей Владимирович
Мать:
Бадарчы Ольга Владимировна
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