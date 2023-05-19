Евграфов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1871
Дата смерти29.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871
Крещение
26.03.1871
Родители: деревни Константинова крестьянин Андрей Евграфов и законная жена его Агрипена Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: деревни Калинина крестьянин Иван Андреев Голубков и села ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1871
Причина смерти: неизвестно
Похороны
30.07.1871
Смерть в возрасте 4 месяцев по неизвестной причине. Погребение совершал священник Павел Колокольцев с пономарем Александром Лазовским. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.10, д.87, л.343об-344 | Ильинская церковь