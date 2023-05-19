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Евграфов Алексей Андреевич

Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.03.1871

Дата смерти

29.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871

Отец: Евграфов Андрей Евграфов

Мать: Евграфова Агриппина Семенова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
26.03.1871
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Константинова крестьянин Андрей Евграфов и законная жена его Агрипена Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: деревни Калинина крестьянин Иван Андреев Голубков и села ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.07.1871
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
30.07.1871
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 4 месяцев по неизвестной причине. Погребение совершал священник Павел Колокольцев с пономарем Александром Лазовским. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.10, д.87, л.343об-344 | Ильинская церковь