Маклецева (Ананьева) Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецева (Ананьева) Екатерина Петрова

Место рождения

Ловцы, Луховицы, Московская область

Дата рождения

01.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1865

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ловцы, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Маклецев Гавриил Дементиев

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Маклецев Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Маклецев Гавриил Дементиев

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1887

Сын: Маклецев Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Маклецев Гавриил Дементиев

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1892

Дочь: Маклецева Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Маклецев Гавриил Дементиев

Ловцы, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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