Маклецева (Ананьева) Екатерина Петрова
Место рождения
Дата рождения01.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1865
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.02.1884
Рождение ребёнка
13.10.1885
Сын: Маклецев Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Маклецев Гавриил Дементиев
Рождение ребёнка
28.02.1887
Сын: Маклецев Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Маклецев Гавриил Дементиев
Рождение ребёнка
14.05.1892
Дочь: Маклецева Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Маклецев Гавриил Дементиев
Смерть
Неизвестно