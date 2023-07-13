Фурсов Иван Семенович
Место рожденияРоссия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Дата рождения1715
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Фурсова Просковья Агеевна
Смерть
1762
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская