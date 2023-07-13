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Фурсов Иван Семенович

Место рождения

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская

Дата рождения

1715

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Макар Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Просковья Агеевна

Смерть
1762
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
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