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Вакуленко Валентина Семёновна

Место рождения

Зея, город Зея, Амурская область

Дата рождения

20.06.1941

Дата смерти

25.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
13.11.1966

Дочь: Крекотень Марина Ивановна

Отец ребёнка: Вакуленко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
29.04.1973

Сын: Вакуленко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вакуленко Иван Яковлевич

Смерть
25.10.2008

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