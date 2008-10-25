Вакуленко Валентина Семёновна
Место рождения
Дата рождения20.06.1941
Дата смерти25.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1966
Дочь: Крекотень Марина Ивановна
Отец ребёнка: Вакуленко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
29.04.1973
Сын: Вакуленко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Вакуленко Иван Яковлевич
Смерть
25.10.2008