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Рогозин Влас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Рогозин Петр Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина

Рождение ребёнка
1790

Сын: Рогозин Аким Власович

Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Ерофей

Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Рогозин Антон Власович

Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иосифовна Анна Рогозина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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