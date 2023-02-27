Рогозин Влас
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Рогозин Петр Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Ерофей
Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Иосифовна Анна Рогозина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иосифовна Анна Рогозина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно