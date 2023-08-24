Краснова Елена Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Берзюк Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Берзюк Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
15.09.2022
Дочь: Домащенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Берзюк Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пригорнева Миля Ивановна
Отец ребёнка: Берзюк Иван Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1975