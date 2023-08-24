Краснова Елена Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Елена Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бабушка Валентины, Таисии, Николая

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Берзюк Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Берзюк Иван Моисеевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
15.09.2022

Дочь: Домащенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Берзюк Иван Моисеевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пригорнева Миля Ивановна

Отец ребёнка: Берзюк Иван Моисеевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берзюк Иван Моисеевич

Смерть
?.08.1975
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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