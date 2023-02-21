Курбатова Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1905
Сын: Курбатов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Курбатов Василий Львович
Рождение ребёнка
19.12.1922
Сын: Курбатов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Курбатов Василий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно