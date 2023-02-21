Курбатова Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Курбатов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Курбатов Василий Львович

Рождение ребёнка
19.12.1922

Сын: Курбатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Курбатов Василий Львович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Василий Львович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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