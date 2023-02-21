Танющев Василий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Танющев Антоний Васильевич
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Танющев Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Павловна
Смерть
Неизвестно