Танющев Василий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танющев Василий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Танющев Антоний Васильевич

Мать ребёнка: Александра Павловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Танющев Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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