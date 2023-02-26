Талкин Нестор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Талкин Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Талкина ?
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Талкина ?
д.Бурлыгино Поречского уезда
Рождение ребёнка
1911
Сын: Талкин Владимир Несторович
Мать ребёнка: Талкина ?
д.Бурлыгино Поречского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно