Талкин Нестор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талкин Нестор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Талкин Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Талкин Максим Нестерович

Мать ребёнка: Талкина ?

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1902

Сын: Талкин Иван Несторович

Мать ребёнка: Талкина ?

д.Бурлыгино Поречского уезда
Рождение ребёнка
1911

Сын: Талкин Владимир Несторович

Мать ребёнка: Талкина ?

д.Бурлыгино Поречского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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